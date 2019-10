Een 36-jarige man die een café in Roosendaal niet wilde verlaten, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw en een man bedreigd. De man is zaterdag aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De man had zijn rekening nog niet betaald en wilde het café niet verlaten. Een 25-jarige horecamedewerkster riep de hulp in van een 47-jarige kennis. Toen deze man ter plaatse was, reageerde de verdachte agressief en bedreigde hen met de dood.

Hij bedreigde de twee daarna met een scherp voorwerp, omdat hij merkte dat hij niet meer het café uitkon. Hierbij raakte de 47-jarige man gewond.

De verdachte wist toch het café uit te komen en wilde in een auto stappen. Maar op dat moment arriveerde politie en ging de man er te voet vandoor.

De politie kon de identiteit van de verdachte achterhalen door de achtergelaten auto en persoonlijke spullen. Beide slachtoffers hebben aangifte tegen de man gedaan.