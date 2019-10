Een dertigjarige vrouw heeft vrijdag personeelsleden van een winkel aan de Rucphensebaan in Roosendaal bedreigd nadat ze een winkeldiefstal pleegde. Mogelijk dreigde ze met een mes.

De vrouw stal een volle tas met spullen, meldt de politie. Ze kon vlak na de diefstal worden aangehouden met behulp van het winkelpersoneel.

De vrouw rende de winkel uit met haar buit, waarop de personeelsleden haar achtervolgden. De vrouw verstopte zich in de bosjes, maar de personeelsleden zagen dat en pakten de tas af. Toen ze zeiden dat de politie was gebeld, bedreigde de vrouw het personeel. Volgens het personeel was dit met een mes.

De vrouw kon kort daarna op de Bredaseweg door agenten worden aangehouden. Er werd geen mes gevonden.

De vrouw is afkomstig uit Litouwen. Ze is in een cel gezet en wordt maandag voorgeleid.