Jan van Elzakker en Louis Minnebach hebben dinsdag in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoogerheide hun boek Het verdriet van Woensdrecht, over 72 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Woensdrecht, gepresenteerd.

De schrijvers hebben het boek in opdracht van Heemkundekring Het Zuidkwartier gemaakt. Van Elzakker gaf dinsdag een presentatie waarin hij de levens van een aantal van de 72 slachtoffers uit de gemeente belichtte.

Na zijn presentatie overhandigde hij het eerste exemplaar aan burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht en het tweede boek aan de dochter van voormalig burgemeester Marinus Kramer.

"Er zijn steeds minder overlevenden van de Tweede Wereldoorlog", zei burgemeester Steven Adriaansen dinsdag in zijn welkomstwoord. "Straks is oorlog voor iedereen een abstract begrip. Daarom is het belangrijk dat de persoonlijke verhalen zijn opgetekend."