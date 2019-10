West-Brabant Twee Polen betrapt met auto vol gestolen gereedschap in Lepelstraat Twee Poolse mannen zijn maandagochtend aangehouden op de Vrouwenlandseweg in Lepelstraat nadat er in hun kofferbak een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap werd aangetroffen. Dit gereedschap was vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag gestolen uit een bedrijfsbus in Tholen.