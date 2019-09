West-Brabant OM vervolgt twee personen voor zware vuurwerkexplosie in Etten-Leur Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee mannen vervolgen voor de zware vuurwerkexplosie tijdens de jaarwisseling van 2017-2018 in Etten-Leur, maakt het OM Zeeland-West-Brabant woensdag bekend via Twitter.