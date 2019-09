Een 35-jarige dronken man uit Essen is in de nacht van dinsdag op woensdag over de kop geslagen met zijn auto, waarna hij tegen een boom aan de Hoeksestraat in Schijf tot stilstand was gekomen.

De man was naar eigen zeggen in slaap gevallen en belde na de botsing zelf de politie.

De politie en ambulance kwamen met spoed op de melding af. Ter plaatse bleek dat de man rechtdoor over de rotonde was overgestoken en een lantaarnpaal en drie paaltjes uit de grond had gereden. Vervolgens sloeg hij met zijn voertuig over de kop.

Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Daar heeft een arts een bloedmonster afgenomen, dat zal worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De uitslag van dat onderzoek bepaalt of de man eventueel wordt vervolgd.