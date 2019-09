Een tachtigjarige man is overleden nadat hij op een landbouwperceel in Kruisland was aangereden door een landbouwvoertuig. De man overleed ter plekke.

Het ongeval vond maandagmiddag rond 17.20 uur plaats aan de Holderbergsestraat in Kruisland. De man was aanwezig op het stuk landbouwgrond waar werkzaamheden werden verricht met een tractor met aanhanger. Door nog onbekende oorzaak is de man overreden door het voertuig.

Aanwezige agenten hebben ter plaatse getuigen gehoord. De verkeersongevallenanalisten van de politie zijn naar het terrein gekomen om onderzoek te doen.