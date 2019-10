De bouwcontainer op het Smientpad in Bergen op Zoom, waar zaterdag een scooterrijder tegenaan is gereden, had daar helemaal niet mogen staan. Dat laat de gemeente Bergen op Zoom weten.

Een 42-jarige scooterrijder uit Bergen op Zoom kwam in de nacht van zaterdag op zondag op het Smientpad in botsing met de bouwcontainer.

Hierbij raakte de man ernstig verwond. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken, waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het is onduidelijk wat precies zijn verwondingen zijn.

Meteen na het incident kwamen er vragen binnen over de bouwcontainer en of er wel een vergunning voor was afgegeven. Dat laatste blijkt niet het geval. Volgens een gemeentewoordvoerder was er geen vergunning aangevraagd voor het in gebruik nemen van gemeentegrond op het Smientpad in Bergen op Zoom.

Wel zijn er eerder al twee meldingen binnengekomen van burgers waaruit bleek dat de container overlast veroorzaakte.