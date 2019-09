West-Brabant Bravis en gemeente in gesprek met inwoners over komst ziekenhuis De gemeente Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis gaan op verschillende manieren met inwoners in gesprek over de komst van het nieuwe ziekenhuis naar de locatie Bulkenaar. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsinformatiebijeenkomst in de aula van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.