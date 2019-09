West-Brabant Politie denkt aan brandstichting na uitbranden woonwagen in Halsteren Een woonwagen aan de Eikenlaan in Halsteren is zondagochtend rond 6.00 uur uitgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en voert in samenwerking met de brandweer een nader onderzoek uit.