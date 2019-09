Het hennepteam van politiedistrict De Markiezaten heeft woensdag hennepkwekerijen ontmanteld in Kruisland en Steenbergen.

In Kruisland troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aan in een pand aan de Langeweg. De kwekerij was verdeeld over meerdere ruimtes.

In totaal werden 373 hennepplanten aangetroffen, 287 hennepstekken en een ruimte waar plaats was voor een kleine vierhonderd planten. Ook vond in het pand diefstal van elektriciteit plaats.

Op de zolder van een woning aan de Spelleborg in Steenbergen werd op kleine schaal gekweekt, maar wel op professionele wijze. Er stonden twee planten in een volledig ingerichte kweektent met attributen.