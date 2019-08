Nicole Roeken neemt per 1 september 2019 de functie van fractievoorzitter bij het CDA in Roosendaal over van Robert Breedveld. Dat laat het CDA woensdag weten.

Breedveld moet zijn werk als fractievoorzitter overdragen omdat hij het te druk heeft met zijn eigen werkzaamheden. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad. "Ik kan mijn huidige werk als directeur/eigenaar van twee snel groeiende bedrijven niet langer combineren met het fractievoorzitterschap."

Roeken was raadslid in de periode van 2002 tot 2010. In 2018 werd zij opnieuw gekozen in de Roosendaalse gemeenteraad. De fractie heeft haar unaniem gekozen tot opvolger van Robert.

"Het bestuur van het CDA Roosendaal heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de fractie en wenst Nicole veel succes in haar nieuwe functie", laat de partij weten. "Tegelijkertijd bedanken zij Robert voor zijn grote inspanningen als fractievoorzitter in deze raadsperiode en wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe rol binnen de fractie en gemeenteraad."