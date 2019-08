De gemeenteraad en het college van Steenbergen zijn uitermate ontstemd over de mishandeling van een verkeersregelaar tijdens de Kleine Tour in Steenbergen. In een open brief wordt hard uitgehaald naar "egoïstische mensen die met hun gedrag anderen in gevaar brengen".

Het is de gemeente een doorn in het oog dat mensen "het geduld niet op kunnen brengen om tien minuten te genieten van een karavaan van kinderen die voorbij een wegafzetting reed."

Daarom wordt verzocht om vooral "normaal" te doen. Er wordt een pluim gegeven aan de organisatie van De Kleine Tour. "Een tour met een gouden randje dankzij alle extra activiteiten die ter gelegenheid van het jubileum waren bedacht."

In de open brief wordt opgeroepen een blik in de spiegel te werpen. "Ben ik zo belangrijk dat ik het recht heb om mensen die zich inzetten voor een ander te beledigen of zelfs lichamelijk te mishandelen?"

Verkeersregelaar raakte lichtgewond

Zaterdag 10 augustus werd een vijftigjarige automobilist aangehouden op verdenking van het mishandelen van een verkeersregelaar op de Zeelandweg-Oost in Steenbergen.

Het incident gebeurde omstreeks 11.45 uur. De automobilist kreeg de aanwijzing om door te rijden richting de snelweg, maar weigerde te luisteren. Hij wilde wachten op de rotonde.

Nadat de verkeersregelaar had uitgelegd dat dit niet kon, reed de automobilist tegen zijn benen aan. Daarna reed hij door. De regelaar volgde de man, waarna de bestuurder uitstapte en er een vechtpartij ontstond. De verkeersregelaar raakte lichtgewond.