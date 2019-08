West-Brabant Burgemeester laat woning in Roosendaal sluiten na drugsvondst Een woning aan de Eikenlaan in Roosendaal is donderdagochtend op last van burgemeester Jacques Niederer gesloten na een drugsvondst. In de woning werden op 7 juni een tabletteermachine, 347 xtc-pillen en 1.580 gram "poeder" aangetroffen.