West-Brabant Noord-Brabant overweegt inzet camera's in strijd tegen drugsafval De provincie Noord-Brabant sluit niet uit dat het in de toekomst camera's zal inzetten om afval- en drugsdumpingen in de buitengebied tegen te gaan. Dat antwoordt de Gedeputeerde Staten op vragen van PVV-statenlid Maikel Boon.