Een zeventienjarige jongen is in de nacht van maandag op dinsdag meerdere keren in zijn been geschoten bij een schietincident in de Prinses Irenestraat in Bergen op Zoom.

Het incident gebeurde rond 1.15 uur. Het slachtoffer uit Bergen op Zoom is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij behandeld.

De politie is direct gestart met een onderzoek naar het schietincident. Enkele mensen zijn verhoord en camerabeelden zijn veiliggesteld.

Daarnaast werd met een speciale politiehond naar restanten van kogels en het vuurwapen gezocht.