In een bedrijfspand aan de Nieuwe Markt in Roosendaal heeft de politie vrijdag een hennepkwekerij ontdekt. Er stonden in totaal 224 planten.

De hennepkwekerij werd na een anonieme tip in een afgesloten ruimte in het bedrijfspand gevonden. De 224 planten waren ruim een meter hoog. In de kwekerij hingen lampen, filters en een luchtinstallatie.

Alle stroom hiervoor werd illegaal afgetapt. Daarvan is aangifte gedaan. De politie heeft nog niemand aangehouden in verband met de kwekerij. Wel is de hennepkwekerij ontmanteld.