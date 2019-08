Focus Events organiseert op zaterdag 26 oktober het nieuwe indoorfestival Dubbelspoor in The Loods in Roosendaal.

Bij het technofestival treden onder andere Benny Rodrigues, Secret Cinema, Michel de Hey, Luuk van Dijk en Deep Dimension op. Op het festival is de decoratie in het teken van treinen en spoorwegen.

De locatie bevindt zich naast het station van Roosendaal.

De organisatie, die eerder het festival Oude Liefde Roest niet organiseerde, verwacht op dit festival zo’n 1.200 bezoekers. Dubbelspoor is op zaterdag 26 oktober van 13.00 tot 23.00 uur in The Loods in Roosendaal.