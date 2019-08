Een twintigjarige pizzabezorger is donderdagmiddag beroofd op de Esdoornstraat in Bergen op Zoom. De dader is gevlucht.

De bezorger werd rond 14.00 uur door een onbekende man met een mes op de Esdoornstraat bedreigd. De dader heeft een pizza en blikjes frisdrank buitgemaakt.

Agenten hielden donderdag een buurtonderzoek in de straat. Tijdens dit onderzoek werd in een brandgang een mes aangetroffen. Deze is in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.