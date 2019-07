West-Brabant Geen verder onderzoek naar dood commando in zwembad Roosendaal Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van een commando in opleiding. De man kwam op 19 oktober 2018 tijdens een groepstraining in zwembad De Stok in Roosendaal niet meer boven water en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.