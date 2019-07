Politie en ambulance zijn in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een gewonde man die rondliep in de McDonalds in Hazeldonk.

Rond 00.00 uur is de politie uitgerukt voor een melding van een steekpartij bij McDonalds in Hazeldonk West. Op het terras van de fastfoodzaak stond een man die Engels sprak. Hij had een ontbloot bovenlichaam en een flinke buikwond.

Hij was druk met de politie in gesprek en ging hierna zelf op de brancard liggen zodat hij in de ambulance onderzocht kon worden. De verwonding had hij mogelijk opgelopen bij een steekpartij die al eerder plaatsvond en was niet gebeurd bij Hazeldonk.

Na de behandeling stapte de man met een grote pleister op zijn wond uit de ambulance en kleedde zich weer aan. Hierna stapte hij in een internationale bus en vertrok. De politie doet onderzoek naar de zaak.