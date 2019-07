De politie in Oosterhout is op zoek naar de verdachte van twee babbeltrucs in Oosterhout. Twee vrouwen van rond de 90 jaar oud zijn donderdag slachtoffer geworden.

De vrouwelijke verdachte sloeg bij twee woningen toe en had in beide gevallen dezelfde werkwijze. Ze stelde zich voor als een medewerker van de gemeente en zei dat ze in het belang van de ouderen langskwam.

De verdachte kreeg daarop een rondleiding in het huis van het slachtoffer. Het slachtoffer zou de vrouw voortdurend in de gaten hebben gehouden. Toch werd er een groot geldbedrag gestolen.

Bij het tweede slachtoffer nam de vrouw sieraden mee. De politie gaat ervan uit dat de verdachte hulp heeft gekregen van een medeverdachte.

Politie is nog op zoek naar de verdachte

De politie is nog op zoek naar de verdachte. Getuigen van de babbeltrucs en mensen die het signalement herkennen, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

De verdachte van de babbeltrucs is een vrouw met een lichte huidskleur en gebruind gezicht. Ze is ongeveer 40 jaar oud en 1.65 meter lang. De vrouw had bruin haar in een knotje, een zwarte trui met korte mouwen en ze sprak accentloos Nederlands.