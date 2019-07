Een deel van de rijbaan en fietsstroken in de Sint Janstraat in Sprundel moet opnieuw worden opgebouwd. De bestrating die tijdens de grote reconstructie in 2017 en 2018 is gelegd, is niet goed aangebracht. De werkzaamheden hiervoor starten vanaf 12 augustus, meldt de gemeente Rucphen.

In 2017, met een uitloop in 2018, is de Sint Janstraat in Sprundel grondig aangepakt. Het westelijk deel, tussen de Schuurkerkstraat en de Noorderstraat, is ingericht als 30-kilometer-zone.

Het oostelijk deel, van de Schuurkerkstraat tot de Ettenseweg, is voorzien van geluidsreducerende stenen. Dat laatste is niet naar behoren gebeurd. Daarom worden rijbaan en de fietsstroken in dit deel in opdracht van de Gemeente Rucphen opnieuw opgebouwd en bestraat.