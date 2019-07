West-Brabant Aanpak Sint Janstraat in Sprundel na bouwvakantie van start Een deel van de rijbaan en fietsstroken in de Sint Janstraat in Sprundel moet opnieuw worden opgebouwd. De bestrating die tijdens de grote reconstructie in 2017 en 2018 is gelegd, is niet goed aangebracht. De werkzaamheden hiervoor starten vanaf 12 augustus, meldt de gemeente Rucphen.