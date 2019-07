Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur sluit dit jaar wederom twee weken haar deuren tijdens de basisschoolvakantie. Dat gebeurt in de periode van maandag 22 juli tot en met zondag 4 augustus.

De sluiting geldt voor de gehele organisatie, dus ook voor de bibliotheek, speel-o-theek, poppodium, theater, de informatiebalie en de kantoren.

Het is de derde keer dat Nieuwe Nobelaer kiest voor een algehele zomersluiting. "Tijdens de zomer is het altijd al rustiger in Nieuwe Nobelaer", verklaart directeur Hilda Vliegenthart. "Omdat we graag zo efficiënt mogelijk werken, kiezen we er voor twee weken te sluiten tijdens de basisschoolvakantie."

Voor de mensen die dagelijks in Nieuwe Nobelaer een krant of tijdschrift lezen aan de leestafel is een alternatief voorhanden. Deze gasten kunnen tijdens de zomersluiting terecht bij Hotel Het Witte Paard. Alle abonnementen worden doorgestuurd.

Bibliotheekbezoekers mogen boeken of andere materialen die tijdens de zomersluiting ingeleverd of verlengd dienen te worden boetevrij lenen tot maandag 5 augustus, de dag waarop Nieuwe Nobelaer na de zomersluiting de deuren weer opent.