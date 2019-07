West-Brabant Politie valt acht panden in West-Brabant binnen tijdens witwasonderzoek De politie is dinsdag tijdens een groot witwasonderzoek acht panden in West-Brabant binnengevallen. Zes van de panden staan in Breda. Het gaat om drie panden aan de Haagdijk, één aan de Blauwtjes, één aan de Oleanderstraat en één aan de Slingerweg.