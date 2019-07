De gemeente Bergen op Zoom wil vanaf begin 2020 een pilot waarin restafval een keer in de vier weken wordt ingezameld. De pilot duurt een jaar. Saver is bezig met de voorbereidingen voor de pilot.

Dat heeft wethouder Andrew Harijgens woensdag bekendgemaakt. "Als je je afval goed scheidt, dan is dat haalbaar", aldus de wethouder.

Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, wordt er in 2023 maximaal honderd kilogram restafval per inwoner opgehaald. "Op dit moment ligt dat gewicht nog veel hoger", vertelt Harijgens. "Om in de buurt te komen van de 150 kilogram restafval per inwoner, moeten we al de nodige maatregelen nemen."

Daarom wordt er voor gekozen om het restafval voortaan niet meer eens in de twee weken op te halen, maar vanaf begin 2020 moet dat eens in de vier weken worden. "We hopen daarmee te realiseren dat inwoners hun afval beter gaan scheiden."

Beter scheiden van afval heeft volgens wethouder veel voordelen

Volgens de wethouder is elke twee weken inzamelen onnodig, als de mensen goed hun afval scheiden. "Mede daarom hebben we onlangs ervoor gezorgd dat mensen hun blikafval kunnen inleveren bij de glasbakken. Zo haal je weer een fragment uit je restafval."

Het beter scheiden van afval heeft volgens wethouder Andrew Harijgens meerdere voordelen. Niet alleen kunnen de gescheiden grondstoffen op deze manier beter hergebruikt worden waardoor het beter is voor het milieu, het is ook financieel gezien aantrekkelijk. "Het verbranden van afval wordt steeds duurder. Als we onze afvalstoffenheffing in bedwang willen houden, moeten we ervoor zorgen dat er steeds minder restafval verbrand wordt."

Mensen kunnen restafval aanbieden bij ondergrondse containers

Volgens Harijgens kunnen inwoners er ook zelf financieel op vooruit gaan. "Iedere keer dat je je restafvalcontainer aan straat zet, kost je dat 5,32 euro. Voor sommige mensen maakt dat niets uit, maar voor anderen kan dat wel schelen in de portemonnee."

Mensen die echt niet toekomen met één restafvalcontainer in vier weken, kunnen altijd nog hun restafval aanbieden bij een van de ondergrondse containers. "Maar, daar moeten de mensen dus wel iets meer moeite voor doen. We hopen dat ze daardoor wel even gaan nadenken of ze niet beter kunnen scheiden."