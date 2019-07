Een auto met daarin een lichaam is dinsdagavond in het water aangetroffen aan de Zwaluwsedijk bij Moerdijk. De politie maakt woensdag bekend dat het gaat om een 37-jarige man.

Hulpdiensten kwamen rond 4.00 uur ter plaatse. Het lichaam is vervolgens geborgen.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het voertuig is inmiddels uit het water gehaald.

De politie weet nog niet wat de precieze woon- of verblijfplaats van de man is. Wel is de familie van het slachtoffer ingelicht.