West-Brabant Bloembak in Zundert voor derde keer in twee weken aangereden Op de Meirseweg in Zundert is vrijdagavond een auto tegen een betonnen bloembak aangereden. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de auto. Het is alweer de derde aanrijding met de bloembak in de afgelopen twee weken.