Op de A29, in de richting Rotterdam, is zaterdag 6 juli aan het begin van de middag een ernstig ongeval gebeurd. Een persoon is uit een vrachtwagen gesprongen of gevallen. Dat meldt de politie Rotterdam.

Aan het begin van de middag is een persoon, mogelijk een vluchteling, uit een vrachtwagen gesprongen of gevallen. De man is daarbij om het leven gekomen.

In de vrachtwagen zaten mogelijk meerdere vluchtelingen. De politie is met hen en de chauffeur in gesprek. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

De A29 bij Willemstad, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein, is afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe lang dit zo blijft. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Moerdijk en Dordrecht (A59, A17 en A16).