Op de Meirseweg in Zundert is vrijdagavond een auto tegen een betonnen bloembak aangereden. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de auto. Het is alweer de derde aanrijding met de bloembak in de afgelopen twee weken.

Rond 21.00 uur reed de auto tegen de betonnen bloembak aan. Een toegesnelde ambulance controleerde de bestuurster. Zij had niks aan het ongeval over gehouden. Wel was de schade aan de auto en de bloembak groot. Nog voordat de berger ter plekke was voor de auto, was er al een vrachtwagen van de gemeente om de bloembak op te ruimen.

De bloembak is door de gemeente op de weg gezet in de hoop de snelheid van het verkeer omlaag te halen. De bestuurster is waarschijnlijk verblind door de laagstaande zon. Het is de derde keer in twee weken dat er zo'n ongeval gebeurd.

De bloembakken staan er volgens buurtbewoners nu ongeveer een half jaar. Zij hebben al meerdere keren contact gehad met de gemeente over de situatie.