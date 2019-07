In Zundert is woensdagavond de 33-jarige Joyce Vermue geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Zundert. Dat gebeurde in de Annakapel middels een speciale installatievergadering en beëdiging. Aansluitend was er een openbare receptie.

"In de gemeente Zundert heb ik mijn nieuwe thuis gevonden", zei Vermue tijdens haar installatie in de speciale raadsvergadering. In haar toespraak gaf ze aan dat de komende periode in het teken staat van nader kennismaken met de gemeente en haar inwoners. "Ik geloof dat we in gezamenlijkheid veel kunnen bereiken, nieuwe kansen kunnen benutten voor een gemeente, waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente Zundert die leeft met een blik op de toekomst."

Tijdens de installatie overhandigde burgemeester Van Aart van Loon op Zand de Rode Lantaarn aan burgemeester Vermue. De Rode Lantaarn is een wisseltrofee, die sinds 2002 doorgegeven wordt aan de jongste burgemeester. Met haar 33 jaar mag burgemeester Vermue zich nu de jongste burgemeester van Nederland noemen.

Joyce Vermue is geboren in Zeeland en woonde tot voor kort in IJzendijke, in de gemeente Sluis. Sinds juli 2017 is zij werkzaam als strategisch adviseur en teamleider Beleid & Kwaliteit bij de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor is zij anderhalf jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de PvdA. De meeste werkervaring heeft zij als manager Beleids- en Bedrijfsvoering en directielid bij de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen."

Begin mei voorgedragen als nieuwe burgemeester

Vermue werd begin mei door de gemeenteraad van Zundert voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zundert. Na gesprekken met verschillende kandidaten werd zij door de vertrouwenscommissie aangeduid als de beste burgemeester voor Zundert. "Zij past het beste bij Zundert en in de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets", zo stelde de commissie.

"De vertrouwenscommissie heeft mevrouw Vermue leren kennen als een energieke, dynamische, talentvolle en gedreven jonge vrouw met visie. Samenwerking, de verbinding zoeken en goed luisteren zijn sterke eigenschappen. Ze weet wat er speelt in Zundert en welke uitdagingen er zijn. Daarnaast beschikt zij over het juiste integriteitsgevoel, is meer dan gemiddeld bestuurlijk sensitief, analytisch sterk, is een visionair en heeft een goed ontwikkelde organisatiegevoeligheid."