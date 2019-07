West-Brabant Airconditioning vliegt in brand in woning aan Gezellelaan in Roosendaal Aan de Gezellelaan in Roosendaal heeft vrijdagnacht een kleine brand in een woning gewoed. In een slaapkamer was een mobiele airconditioning in brand gevlogen. De bewoners ontdekte de brand en konden door snel handelen erger voorkomen.