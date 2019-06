Het aantal drugsdelicten in Bergen op zoom en Roosendaal is in 2018 gedaald in vergelijking met vijf jaar geleden. De drugsoverlast die door inwoners van de gemeenten werd ervaren, is in diezelfde periode vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit de Drugsmonitor 2018 die beide gemeenten lieten opstellen.

De gemeenten lieten een onderzoek uitvoeren naar drugscriminaliteit en drugsoverlast, gebaseerd op politiecijfers en straatenquêtes.

In Bergen op Zoom daalde het aantal politieregistraties van drugsgebruik in vijf jaar tijd van 564 meldingen in 2013 naar 420 meldingen in 2018. Ook de drugscriminaliteit, zoals de handel in soft- of hartdrugs, daalde in die periode van 384 meldingen in 2013 naar 269 meldingen in 2018. De overlast in verband met alcohol en drugs nam licht af van 180 klachten in 2013 naar 151 in 2018.

Ook in de gemeente Roosendaal daalde het totaal aantal drugsregistraties, van 798 meldingen in 2013 naar 639 meldingen in 2018. De geregistreerde drugscriminaliteit daalde in diezelfde periode van 573 in 2013 naar 332 in 2018. De overlast in verband met alcohol en of drugs steeg van 225 meldingen in 2013 naar 307 meldingen in 2018.

Bergen op Zoom pakt drugsoverlast aan

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom besloten in 2009 een zogeheten nulbeleid in te voeren, waardoor coffeeshops geen softdrugs meer mochten verkopen. Dat had volgens de gemeenten een gunstig effect op de drugsoverlast in de twee gemeenten.

De raadscommissies van beide gemeenten zullen het onderzoek in september bespreken tijdens een speciale bijeenkomst.