West-Brabant In vijf jaar tijd minder drugsdelicten in Bergen op Zoom en Roosendaal Het aantal drugsdelicten in Bergen op zoom en Roosendaal is in 2018 gedaald in vergelijking met vijf jaar geleden. De drugsoverlast die door inwoners van de gemeenten werd ervaren, is in diezelfde periode vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit de Drugsmonitor 2018 die beide gemeenten lieten opstellen.