De politie heeft dinsdag in twee districten in West-Brabant meer dan 1.900 hennepplanten geruimd in zes kwekerijen. De politie ging in totaal vijftien panden binnen. Bij alle kwekerijen werd ook illegaal stroom afgetapt.

Aan de Luikstraat in Breda werden 247 planten gevonden. De bewoner is aangehouden en de elektriciteit is afgesloten. In de Koekelaerestraat vond de politie 550 planten.

In Oosterhout werden 475 planten aangetroffen in een woning aan de Prins Frederikstraat. De bewoner werd bij de woning aangehouden. Aan de Wingerdstraat in Raamsdonksveer werden 292 planten gevonden.

In een woning aan de Cornelis Vermuydenstraat in Sint-Maartensdijk werden 262 planten ontdekt. In een woning aan de Noorddonk in Steenbergen waren dat er 82. De elektriciteit is in beide woningen afgesloten en de bewoners kunnen een heffing krijgen van de belastingdienst over mogelijk geld dat verdiend is, meldt de politie.