De geregistreerde drugscriminaliteit in de gemeente Roosendaal is in vijf jaar tijd afgenomen van 573 naar 332, blijkt uit de Drugsmonitor 2018.

De gemeente Roosendaal heeft samen met de gemeente Bergen op Zoom onderzoek laten doen naar de drugscriminaliteit en drugsoverlast in de twee steden. Daarbij werd gebruik gemaakt van politiecijfers en straatenquêtes.

Vijf jaar geleden werden er 798 drugsregistraties genoteerd en in 2018 waren dat er nog 639. In 2013 werd tevens 133 keer softdrugs gemaakt en in 2018 is dat afgenomen naar 125 keer.

Ondanks deze dalingen is de overlast in verband met alcohol en drugs toegenomen van 225 klachten naar 307.

Gemeente focust op wijk Langdonk

Op basis van de huidige drugsmonitor heeft de gemeente Roosendaal besloten om verder te gaan met de drugssquad, maar er wordt ook meer gefocust op de wijk Langdonk omdat de drugsoverlast hier juist is toegenomen.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom besloten in 2009 een nulbeleid in te voeren, waardoor coffeeshops geen softdrugs meer mochten verkopen. Dat had volgens de gemeenten een gunstig effect op de drugsoverlast in de twee gemeenten.