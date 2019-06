West-Brabant Politie ruimt 1.900 hennepplanten in West-Brabant tijdens opruimactie De politie heeft dinsdag in twee districten in West-Brabant meer dan 1.900 hennepplanten geruimd in zes kwekerijen. De politie ging in totaal vijftien panden binnen. Bij alle kwekerijen werd ook illegaal stroom afgetapt.