Twee AED's in Sprundel zijn in het weekend van 15 en 16 juni gestolen, meldt de gemeente Sprundel. Burgemeester Marjolein van Meer Mohr noemt de diefstal 'onacceptabel'.

Al eerder werden er AED's ontvreemd. Eind november 2018 werden er vijf AED's ontvreemd in de gemeente Rucphen: twee in Schijf, twee in Rucphen en één in Sprundel.

Vier van deze AED's zijn later overigens teruggevonden. Gemeente Rucphen heeft inmiddels aangifte gedaan van de ontvreemding. Daarbij roept de zij inwoners die mogelijk iets verdachts hebben gezien op om hiervan melding te maken bij de politie of de Gemeente Rucphen.

"Mensenlevens worden hierdoor onnodig in gevaar gebracht. Het is verschrikkelijk dat er opnieuw een AED gestolen is" zo stelt de burgemeester.

Gemeente Rucphen heeft ruim 35 AED's

De gemeente Rucphen heeft in alle kernen sinds 2011 een dekkend netwerk met ruim 35 AED's (Automatische Externe Defibrillator). Twee dienstauto's van Handhaving zijn recent voorzien van een extra AED. Op deze manier dragen de medewerkers extra bij aan de veiligheid in de omgeving.

"In de praktijk is gebleken dat onze dienstvoertuigen soms eerder ter plekke zijn bij een calamiteit dan de hulpdiensten", aldus burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

Het komt regelmatig voor dat medewerkers van de Gemeente Rucphen, vooral de handhavers, betrokken zijn bij een reanimatie. Tijdens deze reanimaties bleek dat het soms onnodig veel tijd kost om ook een AED ter plekke te krijgen. Mede daarom nam de gemeente het besluit om de twee surveillancevoertuigen van handhaving te voorzien van AED's.

Vrijwilligers ondersteunen bij noodgeval

Heartsafe is een netwerk van geschoolde, geregistreerde vrijwilligers, waaronder nu ook de handhavers, en voldoende beschikbare AED's. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de hulpdiensten en tegelijkertijd vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken.

Deze vrijwilligers ontvangen een bericht via de applicatie van hartslag.nu met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. De AED kan vervolgens met een stroomstoot de hartcirculatie weer proberen te herstellen. Deze alarmering werkt 24 uur, dag en nacht.