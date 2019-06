De gemeente Roosendaal is druk bezig met de aanpak van de eikenprocessierups. In april zijn de eikenbomen, waarvan bekend was dat er eitjes in de toppen waren gelegd, preventief behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat er dit jaar een behoorlijke toename van eikenprocessierups-nesten is in vergelijking met vorig jaar.

De Nationale Bomenbank is al ruim anderhalve maand bezig om nesten op belangrijke plekken te verwijderen met een speciale stofzuiger. "Omdat het er veel zijn, moeten we keuzes maken. De prioriteit ligt bij nesten in de buurt van scholen, sportvelden, fiets- en voetpaden en waar veel mensen samenkomen zoals Rosada en het Bravis ziekenhuis", laat de gemeente weten.

Gemeente heeft eigen stofzuiger aangeschaft

Omdat de Nationale Bomenbank door het hele land om hulp wordt gevraagd, is er slechts een stofzuiger aanwezig per gemeente. Daarom heeft de gemeente Roosendaal zelf inmiddels ook een stofzuiger aangeschaft.

"Hiermee kunnen wij nu zelf de processierups bestrijden. De sportvelden hebben we nu redelijk onder controle. Dit is echter geen garantie omdat de rupsen in de nacht massaal op zoek gaan naar voedsel en zich dus weer kunnen verspreiden, ondanks dat we meer capaciteit hebben om de rupsen te bestrijden."

'We nemen extra preventieve maatregelen'

"Omdat de overlast elk jaar groter wordt, nemen we vanaf nu extra preventieve maatregelen. Zo hangen we binnenkort zogenaamde feromoonkastjes op. Zodra de rupsen ontpopt zijn tot nachtvlinders proberen we hiermee de mannetjes te vangen. Zo'n kastje bevat voor de mannetjes de aantrekkelijke geur van de vrouwtjes waar ze graag op af komen", zegt Wethouder Inge Raaijmakers.

"We verwachten dat met het vangen van de mannetjesvlinders minder vrouwtjes bevrucht worden en er dus minder nesten ontstaan. Ook hangen we volgend jaar op strategische plekken nestkasten voor mezen en vleermuizen op. Met deze maatregelen hopen we volgend jaar de overlast te kunnen beperken. Echter garanties geven kan ik niet, want de natuur is behoorlijk grillig."