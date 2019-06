West-Brabant Twee doden bij crash sportvliegtuigje in Brabants Oudemolen Twee inzittenden van een sportvliegtuigje zijn vrijdag overleden bij een crash in de plaats Oudemolen in Noord-Brabant. Het sportvliegtuigje stortte neer op een akker nadat het in de lucht met een ander sportvliegtuigje in botsing was gekomen.