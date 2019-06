De derde avond van de avondvierdaagse in Etten-Leur is woensdagmiddag afgelast vanwege het slechte weer dat wordt verwacht.

De organisatie laat op de website weten dat er naast regen ook windstoten en onweer wordt verwacht. De buien trekken momenteel vanuit België over West-Brabant. In de provincie Noord-Brabant was korte tijd code oranje van kracht.

In heel Nederland geldt tot middernacht in ieder geval code geel. Vooral in het zuidwesten vallen zware regen- en onweersbuien.

In Ossendrecht werden woensdagochtend veertien aspirant-militairen getroffen door de bliksem. Een van hen is naar een brandwondencentrum in Antwerpen gebracht. Hij liep ernstige longschade en brandwonden op.