West-Brabant Door bliksem geraakte aspirant-militair naar brandwondencentrum De aspirant-militair (18) die woensdag op een militair oefenterrein in het Noord-Brabantse Ossendrecht door de bliksem werd getroffen, is overgebracht naar een brandwondencentrum in Antwerpen. Hij heeft ernstige longschade en brandwonden opgelopen, meldt zijn school de Zadkine Veiligheidsacademie in Hoogvliet.