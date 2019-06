West-Brabant Auto crasht en slaat over kop in Bergen op Zoom na achtervolging Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag gecrasht en over de kop geslagen op de Randweg Noord in Bergen op Zoom na een achtervolging vanuit Arnemuiden in Zeeland. Alle inzittenden zijn zelf uit het voertuig gekomen en vervolgens aangehouden door de politie.