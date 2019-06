West-Brabant Tweede Kamer stemt tegen behoud ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom De Tweede Kamer-fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en de SGP hebben dinsdagmiddag tegen de motie van SP-kamerlid Henk van Gerven gestemd. De socialist diende onlangs een motie in, waarmee hij de regering opriep ervoor te zorgen dat in Bergen op Zoom een volwaardig ziekenhuis open blijft.