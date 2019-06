West-Brabant

Oudenbosch krijgt twee regenboogzebrapaden

Er komen twee regenboogzebrapaden in Oudenbosch. Het oorspronkelijk plan om er eentje tegenover de Basiliek aan te leggen is niet haalbaar. "Bovendien willen we iedereen die Oudenbosch binnen komt rijden het gevoel geven van harte welkom te zijn en daarom kiezen we ervoor om op twee toegangswegen een regenboogzebrapad te maken", aldus wethouder Jan Mollen.