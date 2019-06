De gemeente Woensdrecht heeft voortaan een eigen Grensinformatiepunt (GIP). Het punt is bedoeld om inwoners te informeren over grensoverschrijdend werken en wonen, maar ook over studeren of ondernemen.

Wethouder Lars van der Beek en Hans Verdult van het Werkcentrum Brabantse Wal hebben woensdag gezamenlijk de aftrap voor het GIP gegeven door een werkplek in te richten in het gemeentehuis.

Elke eerste donderdagmiddag van de maand is het GIP van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Het GIP in Woensdrecht kwam tot stand door de enorme vraag in de gemeente met betrekking tot werken over de grens. "We geven al zo’n twee jaar lang als Grensinformatiepunt advies aan inwoners in de gehele regio, maar we merkten dat de behoefte in de gemeente Woensdrecht toch wel het grootste is", zegt adviseur Hans Verdult.