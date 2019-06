De Tweede Kamer-fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en de SGP hebben dinsdagmiddag tegen de motie van SP-kamerlid Henk van Gerven gestemd. De socialist diende onlangs een motie in, waarmee hij de regering opriep ervoor te zorgen dat in Bergen op Zoom een volwaardig ziekenhuis open blijft.

De twee Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom bedienen een gebied met 270.000 inwoners en dat is volgens Van Gerven ruim voldoende om twee volwaardige ziekenhuizen te laten functioneren. Daar dachten vijf partijen in de Tweede Kamer echter anders over en daarom stemden zij tegen de motie. Daarmee is de motie niet aangenomen en wordt die dus ook niet uitgevoerd.

Het Tweede Kamerlid volgde met de motie de lijn van de lokale politiek, want ook de lokale SP-fractie in Bergen op Zoom dringt aan op behoud van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. "Zoals u weet ligt de zorg de SP na aan het hart. De SP afdeling Bergen op Zoom trekt samen op met de actiegroep 'Red Bravis Bergen' om het ziekenhuis in Bergen op Zoom te behouden."

Om dat resultaat te bereiken heeft de actiegroep eerder al een petitie opgestart. Die is inmiddels al meer dan 3.500 keer ondertekend.