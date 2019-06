West-Brabant Renovatie Saint Louis in Oudenbosch begint na problemen door vleermuizen De werkzaamheden om de kapel van Saint Louis om te toveren tot een deel van het cultuurcluster gaan van start. Deze week wordt de kapel in de steigers gezet en kan de renovatie van start gaan. De renovatie liep uit doordat er mogelijk een zeldzame vleermuizensoort in het gebouw zit.