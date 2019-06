Een 23-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden wegens rijden onder invloed van harddrugs op de Vijf Eikenweg in Oosterhout.

Agenten kwamen de man op het spoor bij een surveillance. Toen ze de auto wilden controleren, roken ze een henneplucht, meldt de politie. De man moest een zak met gripzakjes hennep inleveren, die hij in de kofferbak gelegd had.

Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed was van cocaïne en amfetamine. Hij is aangehouden en wordt later verhoord.